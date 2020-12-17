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Корпоративи під час пандемії: бармен розповів про головні тренди

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У цей час, як правило, розпочинається гаряча пора новорічних корпоративів. Але пандемія COVID-19 внесла нові віяння у святкування великими і маленькими компаніями спільних свят. Про продиктовані коронавірусом зміни УНН розповів популярний київський бартендер Костянтин Бойко.

Корпоративи під час пандемії: бармен розповів про головні тренди

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Серед головних трендів новорічних корпоративів цього року він називає перехід "алкогольних тусовок" в онлайн-режим.

"Будуть однозначно проводитися різні онлайн-заходи. Люди телефонують в ZOOM, і обговорюють різні питання, і вживають алкоголь. Зараз інтернет-магазини працюють добре і тому, я думаю, ніяких історій з відсутністю алкоголю на новорічному столі не буде", - розповів він.

Також Бойко розповідає про популярний у його клієнтів формат корпоративних свят, який регулярно замовляють.

"Я ось буду проводити в онлайні для двох компаній майстер-клас із приготування новорічних коктейлів. Це корпоративне замовлення. І це нормальна практика. Ми вже живемо у новій реальності, чому б ні? Якщо людям це подобається, людям це цікаво", - підкреслив він.

Так само Бойко повідомив, що у цьому році у порівнянні з минулим зріс попит саме на алкогольні корпоративні подарунки працівникам підприємства на новорічні свята.

Раніше експерти українського бренду PRIME поділилися лайфхаками про те, як обрати алкоголь для онлайн-вечірки і розкрили особливості її форматів.

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Жітнік") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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