Корпоративи під час пандемії: бармен розповів про головні тренди
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У цей час, як правило, розпочинається гаряча пора новорічних корпоративів. Але пандемія COVID-19 внесла нові віяння у святкування великими і маленькими компаніями спільних свят. Про продиктовані коронавірусом зміни УНН розповів популярний київський бартендер Костянтин Бойко.
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Серед головних трендів новорічних корпоративів цього року він називає перехід "алкогольних тусовок" в онлайн-режим.
"Будуть однозначно проводитися різні онлайн-заходи. Люди телефонують в ZOOM, і обговорюють різні питання, і вживають алкоголь. Зараз інтернет-магазини працюють добре і тому, я думаю, ніяких історій з відсутністю алкоголю на новорічному столі не буде", - розповів він.
Також Бойко розповідає про популярний у його клієнтів формат корпоративних свят, який регулярно замовляють.
"Я ось буду проводити в онлайні для двох компаній майстер-клас із приготування новорічних коктейлів. Це корпоративне замовлення. І це нормальна практика. Ми вже живемо у новій реальності, чому б ні? Якщо людям це подобається, людям це цікаво", - підкреслив він.
Так само Бойко повідомив, що у цьому році у порівнянні з минулим зріс попит саме на алкогольні корпоративні подарунки працівникам підприємства на новорічні свята.
Раніше експерти українського бренду PRIME поділилися лайфхаками про те, як обрати алкоголь для онлайн-вечірки і розкрили особливості її форматів.
Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Жітнік") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").