Корпоративы во времена пандемии: бармен рассказал о главных трендах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В это время, как правило, начинается горячая пора новогодних корпоративов. Но пандемия COVID-19 внесло новые веяния в празднование большими и маленькими компаниями совместных праздников. О продиктованных коронавирусом переменах УНН рассказал популярный киевский бартендер Константин Бойко.
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Среди главных трендов новогодних корпоративов в этом году он называет переход "алкогольных тусовок" в онлайн-режим.
"Будут однозначно проводиться различные онлайн-мероприятия. Люди звонят в ZOOM, и обсуждают различные вопросы, и употребляют алкоголь. Сейчас интернет-магазины работают хорошо и поэтому, я думаю, никаких историй с отсутствием алкоголя на новогоднем столе не будет", - рассказал он.
Также Бойко рассказывает о популярном у его клиентов формате корпоративных праздников, который регулярно заказывают.
"Я вот буду проводить в онлайне для двух компаний мастер-класс по приготовлению новогодних коктейлей. Это корпоративный заказ. И это нормальная практика. Мы уже живем в новой реальности, почему нет? Если людям это нравится, людям это интересно", - подчеркнул он.
Так же Бойко сообщил, что в этом году по сравнению с прошлым вырос спрос именно на алкогольные корпоративные подарки работникам предприятия на новогодние праздники.
Ранее эксперты украинского бренда PRIME поделились лайфхаками о том, как выбрать алкоголь для онлайн-вечеринки и раскрыли особенности ее форматов.
Как писал УНН ранее, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").