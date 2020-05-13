Коронавірусом на Львівщині інфікувалися вже 870 людей

"Станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 870 випадків інфікування коронавірусом, з них 22 — летальні (наразі статистика ще не врахувала одного пацієнта, який помер також з діагнозом коронавірусу, відтак, кількість летальних випадків загалом — 23)", - повідомили у мерії.

В області 168 пацієнтів одужало.

"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 308 ПЛР-тестів, з яких 45 — позитивні (з них — 30 це мешканці Львова)", - додали у міськраді.

Наразі у лікарні перебуває 161 особа, з них в реанімації — 10 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи.

Як повідомляв УНН, від коронавірусної інфекції у світі одужало майже 1,5 млн осіб.