Коронавирусом во Львовской области заразились уже 870 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. За последние сутки во Львовской области - 45 положительных ПЦР-тестов, в целом по области на утро 13 мая 870 инфицированных коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 870 случаев инфицирования коронавирусом, из них 22 - летальные (сейчас статистика еще не учла одного пациента, который умер также с диагнозом коронавирус, поэтому, количество летальных случаев в целом - 23)", - сообщили в мэрии.
В области 168 пациентов выздоровели.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 308 ПЦР-тестов, из которых 45 - положительные (из них - 30 это жители Львова)", - добавили в горсовете.
На данный момент в больнице находится 161 человек, из них в реанимации - 10 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека.
Как сообщал УНН, от коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 1,5 млн человек.