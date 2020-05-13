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Коронавирусом во Львовской области заразились уже 870 человек

Киев • УНН

 • 13551 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. За последние сутки во Львовской области - 45 положительных ПЦР-тестов, в целом по области на утро 13 мая 870 инфицированных коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.

Коронавирусом во Львовской области заразились уже 870 человек

"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 870 случаев инфицирования коронавирусом, из них 22 - летальные (сейчас статистика еще не учла одного пациента, который умер также с диагнозом коронавирус, поэтому, количество летальных случаев в целом - 23)", - сообщили в мэрии.

В области 168 пациентов выздоровели.

"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 308 ПЦР-тестов, из которых 45 - положительные (из них - 30 это жители Львова)", - добавили в горсовете.

На данный момент в больнице находится 161 человек, из них в реанимации - 10 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека.

Как сообщал УНН, от коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 1,5 млн человек.

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