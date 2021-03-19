Коронавірусною інфекцією у світі заразилося понад 121,7 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 121 731 658 людей, з них одужало 68 956 195 осіб. Кількість померлих зросла до 2 690 663.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (29 665 203), Бразилія (11 780 820), Індія (11 474 605), Росія (4 378 656), Велика Британія (4 294 328), Франція (4 241 963), Італія (3 306 711) та Іспанія (3 212 332).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (539 663), Бразилії (539 663) та Мексиці (196 606).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 553 659. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 504 076 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 29 253 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.