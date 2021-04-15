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Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже понад 138,8 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на ранок четверга у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 138,8 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Worldometer.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 138 828 234 людей, з них одужало 111 610 416 осіб. Кількість померлих зросла до 2 985 467.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (32 149 223), Індія (14 070 890), Бразилія (13 677 564), Франція (5 149 834), Росія (4 666 209), Велика Британія (4 378 305), Туреччина (4 025 557) та Італія (3 809 193).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (578 092), Бразилії (362 180) та Мексиці (210 812).

Загальна ситуація в Україні

Загалом в Україні зафіксовано вже 1,887 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 квітня, — 14,5 тисячі, що більше, ніж напередодні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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