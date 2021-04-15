Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 138,8 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на утро четверга в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 138,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Worldometer.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 138 828 234 человек, из них выздоровели 111 610 416 человек. Количество умерших возросло до 2 985 467.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32 149 223), Индия (14 070 890), Бразилия (13 677 564), Франция (5 149 834), Россия (4 666 209), Великобритания (4 378 305), Турция (4 025 557) и Италия (3 809 193).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (578 092), Бразилии (362 180) и Мексике (210 812).
Общая ситуация в Украине
Всего в Украине зафиксировано уже 1,887 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 апреля, — 14,5 тысячи, что больше, чем накануне.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.