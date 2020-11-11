Коронавірус за добу виявили у ще 455 правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. За добу серед працівників системи внутрішніх справ виявлено 455 інфікованих коронавірусом, а загалом захворіли понад 16,4 тисячі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“Протягом останньої доби на COVID-19 захворіли 455 правоохоронців Міністерства внутрішніх справ. Найбільшу кількість хворих на зареєстровано у Дніпропетровській (37), Київській областях (21) областях та у місті Києві (64)”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 16 429 працівників МВС, одужало – 15 416, померло - 45.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 11 листопада зафіксовано вже майже 490 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 10 тисяч.