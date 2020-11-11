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Законопроект Гетманцева о ФГВФО может сорвать сотрудничество Украины с МВФ

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 54202 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 74817 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 93987 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Коронавирус за сутки обнаружили у еще 455 правоохранителей

Коронавирус за сутки обнаружили у еще 455 правоохранителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. За сутки среди работников системы внутренних дел выявлено 455 инфицированных коронавирусом, а всего заболело более 16,4 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В течение последних суток на COVID-19 заболели 455 правоохранителей Министерства внутренних дел. Наибольшее количество больных зарегистрировано в Днепропетровской (37), Киевской областях (21) областях и в городе Киеве (64)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 16 429 сотрудников МВД, выздоровели - 15 416, умерло - 45.

Напомним, в Украине на 8 часов 11 ноября зафиксировано уже почти 490 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 10 тысяч.

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