Коронавирус за сутки обнаружили у еще 455 правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. За сутки среди работников системы внутренних дел выявлено 455 инфицированных коронавирусом, а всего заболело более 16,4 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В течение последних суток на COVID-19 заболели 455 правоохранителей Министерства внутренних дел. Наибольшее количество больных зарегистрировано в Днепропетровской (37), Киевской областях (21) областях и в городе Киеве (64)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 16 429 сотрудников МВД, выздоровели - 15 416, умерло - 45.
Напомним, в Украине на 8 часов 11 ноября зафиксировано уже почти 490 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 10 тысяч.