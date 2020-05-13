Коронавірус в Україні підтвердили вже у 1130 дітей та 3208 медиків

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 165349 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 118482 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 109216 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 117032 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 137259 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 143233 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 227867 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217006 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187270 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176813 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2.8м/с
81%
Популярнi новини

Міністр оборони Британії: міжнародна коаліція готує стратегію для стабільності України після миру з рф

10 квітня, 16:30 • 14777 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 17919 перегляди

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 15767 перегляди

В Ізраїлі сотні відставних офіцерів та резервістів ВПС закликали уряд піти на угоду з ХАМАС для повернення заручників

10 квітня, 16:48 • 11896 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 25401 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 165345 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 165721 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 285522 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 308356 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 390216 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 53687 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 36749 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51326 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53001 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128276 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Коронавірус в Україні підтвердили вже у 1130 дітей та 3208 медиків

Київ • УНН

 • 9412 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. З початку спалаху в Україні підтвердили коронавірусне захворювання COVID-19 вже у 1 130 дітей та 3 208 медиків - з 16 425 усіх інфікованих коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ України.

Коронавірус в Україні підтвердили вже у 1130 дітей та 3208 медиків

"Підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 402 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 1 130 дітей та 3 208 медиків", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦГЗ, усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 11 241 пацієнт, з них 925 дітей та 2 637 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 184 осіб, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 218 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 439 людей, з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 3 716 пацієнти вже одужали, зокрема 935 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 628 (309 одужали);
  • Волинська обл. — 510 (127 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 773 (79 одужали);
  • Донецька обл. — 102 (26 одужали);
  • Житомирська обл. — 530 (67 одужали);
  • Закарпатська обл. — 764 (114 одужали);
  • Запорізька обл. — 331 (135 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1144 (334 одужали);
  • м. Київ — 1960 (169 одужали);
  • Київська обл. — 1049 (179 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 428 (273 одужали);
  • Луганська обл. — 42 (15 одужали);
  • Львівська обл. — 870 (168 одужали);
  • Миколаївська обл. — 225 (63 одужали);
  • Одеська обл. — 680 (39 одужали);
  • Полтавська обл. — 257 (136 одужали);
  • Рівненська обл. — 1045 (199 одужали);
  • Сумська обл. — 157 (81 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1028 (362 одужали);
  • Харківська обл. — 672 (81 одужали);
  • Херсонська обл. — 165 (96 одужали);
  • Хмельницька обл. — 196 (54 одужали);
  • Черкаська обл. — 346 (160 одужали);
  • Чернівецька обл. — 2 444 (429 одужали);
  • Чернігівська обл. — 79 (19 одужали).

Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксовано 14 летальних випадків внаслідок COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$63.00
Bitcoin
$80,435.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.19
Ethereum
$1,539.50