Коронавірус в Україні підтвердили вже у 1130 дітей та 3208 медиків

"Підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 402 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 1 130 дітей та 3 208 медиків", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦГЗ, усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 11 241 пацієнт, з них 925 дітей та 2 637 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 184 осіб, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 218 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 439 людей, з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 3 716 пацієнти вже одужали, зокрема 935 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:



Вінницька обл. — 628 (309 одужали);



Волинська обл. — 510 (127 одужали);



Дніпропетровська обл. — 773 (79 одужали);



Донецька обл. — 102 (26 одужали);



Житомирська обл. — 530 (67 одужали);



Закарпатська обл. — 764 (114 одужали);



Запорізька обл. — 331 (135 одужали);



Івано-Франківська обл. — 1144 (334 одужали);



м. Київ — 1960 (169 одужали);



Київська обл. — 1049 (179 одужали);



Кіровоградська обл. — 428 (273 одужали);



Луганська обл. — 42 (15 одужали);



Львівська обл. — 870 (168 одужали);



Миколаївська обл. — 225 (63 одужали);



Одеська обл. — 680 (39 одужали);



Полтавська обл. — 257 (136 одужали);



Рівненська обл. — 1045 (199 одужали);



Сумська обл. — 157 (81 одужали);



Тернопільська обл. — 1028 (362 одужали);



Харківська обл. — 672 (81 одужали);



Херсонська обл. — 165 (96 одужали);



Хмельницька обл. — 196 (54 одужали);



Черкаська обл. — 346 (160 одужали);



Чернівецька обл. — 2 444 (429 одужали);



Чернігівська обл. — 79 (19 одужали).



Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксовано 14 летальних випадків внаслідок COVID-19.