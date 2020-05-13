Коронавирус в Украине подтвердили уже у 1130 детей и 3208 медиков

"Подтверждено 16 425 случаев COVID-19, из них 402 за последние сутки. Болезнь подтверждено у 1130 детей и 3208 медиков", - говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 11 241 пациент, из них 925 детей и 2 637 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 184 человек, из них 205 детей и 571 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 218 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3 716 пациенты уже выздоровели, в частности 935 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:



Винницкая обл. - 628 (309 выздоровели)



Волынская обл. - 510 (127 выздоровели)



Днепропетровская обл. - 773 (79 выздоровели)



Донецкая обл. - 102 (26 выздоровели)



Житомирская обл. - 530 (67 выздоровели)



Закарпатская обл. - 764 (114 выздоровели)



Запорожская обл. - 331 (135 выздоровели)



Ивано-Франковская обл. - 1144 (334 выздоровели)



г. Киев - 1960 (169 выздоровели)



Киевская обл. - 1049 (179 выздоровели)



Кировоградская обл. - 428 (273 выздоровели)



Луганская обл. - 42 (15 выздоровели)



Львовская обл. - 870 (168 выздоровели)



Николаевская обл. - 225 (63 выздоровели)



Одесская обл. - 680 (39 выздоровели)



Полтавская обл. - 257 (136 выздоровели)



Ровенская обл. - 1045 (199 выздоровели)



Сумская обл. - 157 (81 выздоровели)



Тернопольская обл. - 1028 (362 выздоровели)



Харьковская обл. - 672 (81 выздоровели)



Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели)



Хмельницкая обл. - 196 (54 выздоровели)



Черкасская обл. - 346 (160 выздоровели)



Черновицкая обл. - 2444 (429 выздоровели)



Черниговская обл. - 79 (19 выздоровели).



Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано 14 летальных случаев вследствие COVID-19.