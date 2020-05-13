Коронавирус в Украине подтвердили уже у 1130 детей и 3208 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. С начала вспышки в Украине подтвердили коронавирусное заболевание COVID-19 уже у 1130 детей и 3208 медиков - из 16 425 всех инфицированных коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.
"Подтверждено 16 425 случаев COVID-19, из них 402 за последние сутки. Болезнь подтверждено у 1130 детей и 3208 медиков", - говорится в сообщении.
По данным ЦОЗ, всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 11 241 пациент, из них 925 детей и 2 637 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 184 человек, из них 205 детей и 571 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 218 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 3 716 пациенты уже выздоровели, в частности 935 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
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- Винницкая обл. - 628 (309 выздоровели)
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- Волынская обл. - 510 (127 выздоровели)
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- Днепропетровская обл. - 773 (79 выздоровели)
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- Донецкая обл. - 102 (26 выздоровели)
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- Житомирская обл. - 530 (67 выздоровели)
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- Закарпатская обл. - 764 (114 выздоровели)
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- Запорожская обл. - 331 (135 выздоровели)
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- Ивано-Франковская обл. - 1144 (334 выздоровели)
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- г. Киев - 1960 (169 выздоровели)
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- Киевская обл. - 1049 (179 выздоровели)
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- Кировоградская обл. - 428 (273 выздоровели)
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- Луганская обл. - 42 (15 выздоровели)
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- Львовская обл. - 870 (168 выздоровели)
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- Николаевская обл. - 225 (63 выздоровели)
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- Одесская обл. - 680 (39 выздоровели)
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- Полтавская обл. - 257 (136 выздоровели)
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- Ровенская обл. - 1045 (199 выздоровели)
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- Сумская обл. - 157 (81 выздоровели)
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- Тернопольская обл. - 1028 (362 выздоровели)
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- Харьковская обл. - 672 (81 выздоровели)
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- Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели)
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- Хмельницкая обл. - 196 (54 выздоровели)
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- Черкасская обл. - 346 (160 выздоровели)
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- Черновицкая обл. - 2444 (429 выздоровели)
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- Черниговская обл. - 79 (19 выздоровели).
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Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано 14 летальных случаев вследствие COVID-19.