Коронавирус в Украине подтвердили уже у 1130 детей и 3208 медиков

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32267 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 70240 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 117418 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 110656 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 63358 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72475 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186667 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150441 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158408 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138591 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2м/с
42%
Популярные новости

В Турции проходит встреча по гарантии безопасности на Черном море, а не мирные переговоры - Зеленский

15 апреля, 15:50 • 10896 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11051 просмотра

ССО "Рейнджер" совершили молниеносный налет: два оккупанта ликвидированы, трое взяты в плен

15 апреля, 16:03 • 10031 просмотра

Заслушал доклад о защите от российских атак, а также о ситуации с экспортом зерна: Зеленский провел совещание в Одессе

15 апреля, 16:12 • 9560 просмотра

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 10131 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 117420 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 110657 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87273 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99388 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129375 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5748 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11113 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14038 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16832 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18824 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Коронавирус в Украине подтвердили уже у 1130 детей и 3208 медиков

Киев • УНН

 • 9412 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. С начала вспышки в Украине подтвердили коронавирусное заболевание COVID-19 уже у 1130 детей и 3208 медиков - из 16 425 всех инфицированных коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

Коронавирус в Украине подтвердили уже у 1130 детей и 3208 медиков

"Подтверждено 16 425 случаев COVID-19, из них 402 за последние сутки. Болезнь подтверждено у 1130 детей и 3208 медиков", - говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 11 241 пациент, из них 925 детей и 2 637 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 184 человек, из них 205 детей и 571 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 218 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3 716 пациенты уже выздоровели, в частности 935 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 628 (309 выздоровели)
  • Волынская обл. - 510 (127 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 773 (79 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 102 (26 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 530 (67 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 764 (114 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 331 (135 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1144 (334 выздоровели)
  • г. Киев - 1960 (169 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1049 (179 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 428 (273 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (15 выздоровели)
  • Львовская обл. - 870 (168 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 225 (63 выздоровели)
  • Одесская обл. - 680 (39 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 257 (136 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1045 (199 выздоровели)
  • Сумская обл. - 157 (81 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1028 (362 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 672 (81 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 196 (54 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 346 (160 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2444 (429 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 79 (19 выздоровели).

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано 14 летальных случаев вследствие COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$64.73
Bitcoin
$83,157.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,282.80
Ethereum
$1,584.23