Коронавірус: у Росії спалили вишку 5G через побоювання “опромінення”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Вишка російського телефонного зв’язку одного з операторів була спалена біля селища Ногір в Північній Осетії, РФ. Жителі побоюються можливого введення в експлуатацію комунікаційної мережі п’ятого покоління (5G), що нібито пов’язано з появою у світі коронавірусної інфекції. Про це повідомляє видання “Радіо Свобода” із посиланням на російське держінформагентство ТАСС, передає УНН.
“Вже йдуть на злочини, зокрема, спалили недавно антену МТС поруч із селищем Ногір, і село залишилося без зв’язку. Кожен день надходять дзвінки в мою приймальню про те, щоб налагодили зв’язок”, — сказав на зустрічі з журналістами глава республіки В’ячеслав Бітаров.
За його словами, багато жителів республіки, в тому числі учасники акції протесту, з якими він зустрічався, стверджують, що коронавірусної інфекції не існує, і вона вигадана для подальшого поширення мережі 5G з метою опромінення і чіпування.
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“Багато хто стверджує, що коронавірусу немає, що це організовано якимись світовими силами, щоб людей загнати в резервації, поставити потім антени 5G, опромінити, щоб вони втратили свідомість, і потім будуть чіпувати. І чимало таких людей”, — розповів керівник регіону.
Нагадаємо, у Британії підпалюють вежі 5G, що нібито сприяють поширенню коронавіруса.