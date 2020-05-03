Коронавирус: в России сожгли вышку 5G из-за опасений "облучения"

“Уже идут на преступления, в частности, сожгли недавно антенну МТС рядом с поселком Ногир, и село осталось без связи. Каждый день поступают звонки в мою приемную о том, чтобы наладили связь”, — сказал на встрече с журналистами глава республики Вячеслав Битаров.

По его словам, многие жители республики, в том числе участники акции протеста, с которыми он встречался, утверждают, что коронавирусной инфекции не существует, и она выдумана для дальнейшего распространения сети 5G с целью облучения и чипирования.

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“Многие утверждают, что коронавируса не существует, что это организовано какими-то мировыми силами, чтобы людей загнать в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать. И немало таких людей”, — рассказал руководитель региона.

Напомним, в Британии поджигают башни 5G, что якобы способствуют распространению коронавируса.