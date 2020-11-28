Коронавірус: у РФ кількість бідних до кінця року зросте на 1 млн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Російський голова Рахункової палати, ексміністр фінансів Олексій Кудрін вважає, що на тлі пандемії число бідних в Росії за підсумками 2020 року зросте на 1 млн осіб. Відповідний прогноз він озвучив в суботу, 28 листопада, на Загальноросійському громадянському форумі, передає УНН.

“У нас приблизно на мільйон буде прирост бідності”, — сказав Кудрін. За даними Росстату, на кінець 2019 року кількість росіян, доходи яких — нижче прожиткового мінімуму, досягали 18,1 млн осіб (12,3 відсотка населення).

При цьому колишній міністр фінансів РФ вважає, що спад економіки країни за підсумками року може досягти 4,5 відсотка. За його словами, в офіційних прогнозах називається показник в 3,9 відсотка. “Думаю, більше 4 відсотків, може бути 4,5 (буде. — Ред.)”, — в свою чергу вважає Кудрін.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) раніше закликав владу Росії ввести додаткові заходи підтримки економіки, яка постраждала в результаті пандемії. За оцінками МВФ, через пандемію ВВП Росії може в 2020 році впасти приблизно на 4 відсотки.

Раніше глава Світового банку закликав G20 “зробити більше” для врегулювання боргів бідних країн.

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