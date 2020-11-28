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Коронавирус: в РФ количество бедных до конца года вырастет на 1 млн

Коронавирус: в РФ количество бедных до конца года вырастет на 1 млн

Киев  •  УНН

 • 10659 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российский глава Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что на фоне пандемии число бедных в России по итогам 2020 года вырастет на 1 млн человек. Соответствующий прогноз он озвучил в субботу, 28 ноября, на Общероссийском гражданском форуме, передает УНН.

“У нас примерно на миллион будет прирост бедности”, — сказал Кудрин. По данным Росстата, на конец 2019 года количество россиян, доходы которых — ниже прожиточного минимума, достигали 18,1 млн человек (12,3 процента населения).

При этом бывший министр финансов РФ считает, что спад экономики страны по итогам года может достичь 4,5 процента. По его словам, в официальных прогнозах называется показатель в 3,9 процента. “Думаю, более 4 процентов, может быть 4,5 (будет. — Ред.)”, — в свою очередь считает Кудрин.

Международный валютный фонд (МВФ) ранее призвал власти России ввести дополнительные меры поддержки экономики, пострадавшей в результате пандемии. По оценкам МВФ, из-за пандемии ВВП России может в 2020 году упасть примерно на 4 процента.

Ранее глава Всемирного банка призвал G20 “сделать больше” для урегулирования долгов бедных стран.

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