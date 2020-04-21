Коронавірус у Лос-Анджелесі міг вразити у 40 разів більше людей, ніж відомо - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Під час дослідження жителів округу Лос-Анджелес у США близько 4,1% дорослих дали позитивний результат на антитіла до коронавірусу. Про це заявили в понеділок представники сфери охорони здоров'я США, припустивши, що рівень зараження може бути в 40 разів вище, ніж кількість підтверджених випадків, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, серологічні тести, проведені дослідниками Університету Південної Каліфорнії у 863 осіб, вказують на те, що рівень смертності від пандемії може бути нижче, ніж вважалося раніше, але також і на те, що респіраторне захворювання може бути більш поширене серед людей, які не проявляють жодних симптомів.
"Ми не знали справжніх масштабів інфекції COVID-19 у нашій спільноті, тому що ми проводили тестування тільки людям з симптомами, а доступність тестів була обмежена", - заявив професор в Університеті Південної Каліфорнії і провідний науковий співробітник дослідження Нірадж Суд.
За даними Reuters, в понеділок в окрузі Лос-Анджелес було зареєстровано принаймні ще 17 смертельних випадків, у результаті чого загальна кількість смертей сягнула 600 осіб, а кількість позитивних випадків перевищила 12 300. В окрузі проживає близько 8 мільйонів осіб.
Як повідомляв УНН, кількість смертей від коронавірусу COVID-19 в штаті Нью-Йорк станом на 20 квітня показує тенденцію до зниження.
Нагадаємо, більше всього на світі смертей від коронавірусу зафіксовано в США - 40 677 осіб.