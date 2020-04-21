Коронавірус у Лос-Анджелесі міг вразити у 40 разів більше людей, ніж відомо - дослідження

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Під час дослідження жителів округу Лос-Анджелес у США близько 4,1% дорослих дали позитивний результат на антитіла до коронавірусу. Про це заявили в понеділок представники сфери охорони здоров'я США, припустивши, що рівень зараження може бути в 40 разів вище, ніж кількість підтверджених випадків, передає УНН з посиланням на Reuters.