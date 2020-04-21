Коронавирус в Лос-Анджелесе мог поразить в 40 раз больше людей, чем известно - исследование

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В ходе исследования жителей округа Лос-Анджелес в США около 4,1% взрослых дали положительный результат на антитела к коронавирусe. Об этом заявили в понедельник представители сферы здравоохранения США, предположив, что уровень заражения может быть в 40 раз выше, чем количество подтвержденных случаев, передает УНН со ссылкой на Reuters.