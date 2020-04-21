Коронавирус в Лос-Анджелесе мог поразить в 40 раз больше людей, чем известно - исследование

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 • 14290 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В ходе исследования жителей округа Лос-Анджелес в США около 4,1% взрослых дали положительный результат на антитела к коронавирусe. Об этом заявили в понедельник представители сферы здравоохранения США, предположив, что уровень заражения может быть в 40 раз выше, чем количество подтвержденных случаев, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, серологические тесты, проведенные исследователями Университета Южной Калифорнии у 863 человек, указывают на то, что уровень смертности от пандемии может быть ниже, чем считалось ранее, но также и на то, что респираторное заболевание может быть более распространено среди людей, которые не проявляют никаких симптомов.

"Мы не знали истинных масштабов инфекции COVID-19 в нашем сообществе, потому что мы проводили тестирование только людям с симптомами, а доступность тестов была ограничена", - заявил профессор в Университете Южной Калифорнии и ведущий научный сотрудник исследования Нирадж Суд.

По данным Reuters, в понедельник в округе Лос-Анджелес было зарегистрировано по крайней мере еще 17 смертельных случаев, в результате чего общее количество смертей достигло 600 человек, а количество положительных случаев превысило 12 300. В округе проживает около 8 млн человек.

Как сообщал УНН, количество смертей от коронавируса COVID-19 в штате Нью-Йорк по состоянию на 20 апреля показывает тенденцию к снижению.

Напомним, больше всего на свете смертей от коронавируса зафиксировано в США - 40 677 человек.

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