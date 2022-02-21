Протягом 20 лютого в Україні виявили 13 562 нових підтверджених випадків COVID-19.
Коронавірус у Києві: за добу померло 17 людей, захворіло майже 2300
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 2296 хворих на коронавірус, 17 людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 1357 жінок віком від 18 до 90 років, 802 чоловіки віком від 18 до 92 років, 73 дівчинки віком від 3 місяців до 17 років і 65 хлопчиків віком від 6 місяців до 17 років.
Серед тих, хто померли: 6 жінок віком від 66 до 89 років та11 чоловіків віком від 58 до 89 років.
До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 113 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужало протягом минулої доби 962 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (469), Солом‘янському (265) та Голосіївському (247).
З початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 8897 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 433 567. Подолало вірус 359 961 жителів столиці.
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