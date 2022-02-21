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Коронавирус в Киеве: за сутки умерло 17 человек, заболело почти 2300

Киев • УНН

 • 115368 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 2296 больных коронавирусом, 17 человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 1357 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 802 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет, 73 девочки в возрасте от 3 месяцев до 17 лет и 65 мальчиков в возрасте от 6 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 6 женщин в возрасте от 66 до 89 лет и 11 мужчин в возрасте от 58 до 89 лет.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 113 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровело в течение минувших суток 962 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Дарницком (469), Соломенском (265) и Голосеевском (247).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 8897 людей. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 433 567. Преодолело вирус 961 359 жителей столицы.

Напомним

В течение 20 февраля в Украине обнаружили 13 562 новых подтвержденных случаев COVID-19.

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COVID-19Киев

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