В течение 20 февраля в Украине обнаружили 13 562 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Коронавирус в Киеве: за сутки умерло 17 человек, заболело почти 2300
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 2296 больных коронавирусом, 17 человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 1357 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 802 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет, 73 девочки в возрасте от 3 месяцев до 17 лет и 65 мальчиков в возрасте от 6 месяцев до 17 лет.
Среди умерших: 6 женщин в возрасте от 66 до 89 лет и 11 мужчин в возрасте от 58 до 89 лет.
В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 113 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
Выздоровело в течение минувших суток 962 человека.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Дарницком (469), Соломенском (265) и Голосеевском (247).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 8897 людей. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 433 567. Преодолело вирус 961 359 жителей столицы.
Напомним