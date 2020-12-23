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Коронавірус у Києві: вже понад 103 тисячі інфікованих, з них 3,6 тис. медиків

Київ • УНН

 • 11583 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. За минулу добу у Києві на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 1381 людина, що більше, ніж добою раніше. Найбільше випадків третю добу поспіль - у Дарницькому районі. А загальна кількість підтверджених випадків за весь час пандемії - понад 103 тисячі, з них понад 3,6 тисячі - серед медиків. Про це у Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Коронавірус у Києві: вже понад 103 тисячі інфікованих, з них 3,6 тис. медиків

"У Києві за минулу добу виявили 1381 хворого на коронавірус. Померли 30 людей. Усього за період пандемії в столиці 1779 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 103 663", - повідомив мер.

З його слів, за добу захворіли 778 жінок віком від 18 до 90 років, 512 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв, 40 дівчаток від 4 місяців до 17 років та 51 хлопчик від 7 місяців до 17 років.

"Захворіли, зокрема, 42 медики. Загалом за час пандемії захворіли 3639 столичних медиків", - вказав Кличко.

Він також повідомив, що до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 947 людей. Усього коронавірус подолали 34 928 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 288. У Деснянському –165 та в Дніпровському районі – 152 випадки", - відзначив мер столиці.

"У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1908 хворих на коронавірус. Із них 11 дітей. 1112 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1325 людей. Під апаратами ШВЛ – 27 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 48%", - зауважив Кличко.

Додамо, в Україні на ранок 23 грудня зафіксовано вже 989 642 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 615 660 осіб, летальних випадків – 17 172. Добовий приріст нових хворих - понад 10 тисяч, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих другу добу поспіль перевищує кількість захворілих. При цьому госпіталізованих людей за добу - під 3 тисячі.

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