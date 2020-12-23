Коронавирус в Киеве: уже более 103 тыс. инфицированных, из них 3,6 тыс. медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве на коронавирусную болезнь COVID-19 заболело 1381 человек, что больше, чем сутками ранее. Больше всего случаев третьи сутки подряд - в Дарницком районе. А общее количество подтвержденных случаев за все время пандемии - более 103 тысяч, из них более 3,6 тысячи - среди медиков. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1381 больного коронавирусом. Умерли 30 человек. Всего за период пандемии в столице 1779 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 103 663", - сообщил мэр.
По его словам, за сутки заболели 778 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 512 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 40 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 51 мальчик от 7 месяцев до 17 лет.
"Заболели, в частности, 42 медика. Всего за время пандемии заболели 3639 столичных медиков", - отметил Кличко.
Он также сообщил, что в больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 98 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 947 человек. Всего коронавирус преодолели 34 928 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 288. В Деснянском -165 и в Днепровском районе - 152 случая", - отметил мэр столицы.
"В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1908 больных коронавирусом. Из них 11 детей. 1112 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1325 человек. В аппаратами ИВЛ - 27 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - более 48%", - отметил Кличко.
Добавим, в Украине на утро 23 декабря зафиксировано уже 989 642 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 615 660 человек, летальных случаев - 17 172. Суточный прирост новых больных - более 10 000, рост по сравнению с сутками ранее, впрочем количество выздоровевших вторые сутки превышает количество заболевших. При этом госпитализированных людей за сутки - под 3 тысячи.