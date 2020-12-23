Коронавирус в Киеве: уже более 103 тыс. инфицированных, из них 3,6 тыс. медиков

КИЕВ. 23 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве на коронавирусную болезнь COVID-19 заболело 1381 человек, что больше, чем сутками ранее. Больше всего случаев третьи сутки подряд - в Дарницком районе. А общее количество подтвержденных случаев за все время пандемии - более 103 тысяч, из них более 3,6 тысячи - среди медиков. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.