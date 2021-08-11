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Коронавірус: творець Оксфордської вакцини вважає неможливим колективний імунітет

Київ • УНН

 • 72156 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Досягнення колективного імунітету від COVID-19 неможливо в умовах циркуляції штаму “дельта”, вважає керівник групи розробників Оксфордської вакцини від коронавірусу Ендрю Поллард. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Цитата

“Варіант „дельта“ як і раніше буде заражати тих, хто прищепився. Це означає, що будь-хто, хто не вакцинований, в якийсь момент зустріне вірус ... і у нас немає нічого, що б [повністю] зупинило б цю передачу”, заявив Поллард.

Деталі

На думку вченого, те, що вакцини не зупинили поширення COVID-19, робить досягнення порогу колективного імунітету “міфічним”. Препарати здатні запобігти важким випадкам захворювання коронавірусної інфекцією і летальні випадки, але не можуть гарантувати захист від зараження.

Зараз, відзначає The Guardian, близько 75% дорослого населення Великої Британії отримали дві дози вакцини від коронавірусу. 10 серпня міністр охорони здоров’я Саджид Джавід заявив, що вже з наступного місяця в країні пропонують робити додаткові ін’єкції для посилення захисного ефекту (бустерні дози) найуразливішим групам населення. Поллард зазначив, що на даний момент не вважає їх необхідними. За словами вченого, навіть якщо з часом рівень антитіл знизиться, імунна система “запам’ятає” інструменти, які використовувалися, щоб захистити організм у випадку впливу вірусу.

У можливості досягнення колективного імунітету також сумнівається професор в Норіджській медичній школі Пол Хантер. За його словами, вакцини призупинять поширення вірусу, але незабаром їх ефективність в цілому знизиться. Однак в той же час щеплення запобігатимуть важкий перебіг хвороби і смерть.

Єдиним способом досягнення колективного імунітету в світових масштабах є вакцинація, вважає головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумія Свамінатан. Однак в цьому році він не з’явиться, впевнена представник ВООЗ. Якщо колективний імунітет сформується в декількох країнах, “це не захистить людей по всьому світу”, говорила вона в січні.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 260 232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 124 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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