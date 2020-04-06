Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 75 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 6 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 75 людей, які наразі перебувають у Вінницькій області. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.
За його словами, з початку обліку на території області було зареєстровано 161 підозру на коронавірусну інфекцію.
"77 випадків – підозра не була підтверджена, 75 випадків – виявлений коронавірус, в тому числі у 7 дітей. Три дитини – у місті Вінниця, три – у Гайсині і одна з Чернівецького району", - розповів Скальський, додавши, що за останню добу ситуація не змінилася.
Чиновник додав, що всього на даний час в лабораторіях протестовано 1269 зразків.
Скальський також поінформував, що на сьогодні в лабораторії Вінницького обласного лабораторного центру в наявності є 3300 діагностичних тест-систем для дослідження матеріалів методом полімеразної ланцюгової реакції.
"Загальна кількість ліжок пристосованих, або тих, що будуть пристосовані до інфекційних хворих в закладах першої хвилі складає 524 ліжка", - розповів голова ОДА, додавши, що область має додаткових 1780 ліжок, які будуть мобілізовані в разі потреби.
Нагадаємо, найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП ("Наша Ряба") Юрія Косюка передала перші два апарати штучної вентиляції легенів до лікарень Вінницької області.
Загалом МХП виділив для Вінницької та Черкаської областей 15 і 14 млн грн відповідно. А до загальнодержавного фонду компанія перерахувала 55 млн грн.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано 1319 випадків COVID-19, 38 людей померли.