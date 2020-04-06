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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63279 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74579 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 75 человек

Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 75 человек

Киев  •  УНН

 • 14922 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На сегодня, 6 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 75 человек, которые сейчас находятся в Винницкой области. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.

По его словам, с начала учета на территории области было зарегистрировано 161 подозрение на коронавирусную инфекцию.

"77 случаев - подозрение не было подтверждено, 75 случаев - обнаружен коронавирус, в том числе у 7 детей. Три ребенка - в городе Винница, три - в Гайсине и один из Черновицкого района", - рассказал Скальский, добавив, что за последние сутки ситуация не изменилась.

Чиновник добавил, что всего в настоящее время в лабораториях протестировано 1269 образцов.

Скальский также сообщил, что на сегодня в лаборатории Винницкого областного лабораторного центра в наличии есть 3300 диагностических тест-систем для исследования материалов методом полимеразной цепной реакции.

"Общее количество приспособленных коек, или тех, которые будут приспособлены к инфекционным больным в учреждениях первой волны составляет 524 койки", - рассказал глава ОГА, добавив, что область имеет дополнительных 1780 коек, которые будут мобилизованы в случае необходимости.

Напомним, крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП ("Наша Ряба") Юрия Косюка передала первые два аппарата искусственной вентиляции легких в больницы Винницкой области.

В общем МХП выделил для Винницкой и Черкасской областей 15 и 14 млн грн соответственно. А в общегосударственный фонд компания перечислила 55 млн грн.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.

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