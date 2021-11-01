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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Коронавірус на Одещині: за добу майже 1,3 тис. хворих, смертей немає

Київ • УНН

 • 12724 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Станом на ранок 1 листопада на Одещині за добу коронавірус виявлено у 1281 особи, летальних випадків не зафіксовано. Про це повідомляють в обласному управлінні охорони здоров'я, пише УНН.

Коронавірус на Одещині: за добу майже 1,3 тис. хворих, смертей немає

За добовий період вилікувалися від хвороби 597 осіб, продовжують хворіти 40 285, що у співвідношенні на 100 тис. населення відповідає 1697,1. Всього з початку досліджень у регіоні від ускладнень коронавірусу померла 4081 людина, вилікувалися – 149 755 пацієнтів.

В обласному центрі за добу виявлено 586 нових хворих. 315 людей одужали. Загалом від початку епідемії в Одесі зареєстровано 89 108 випадків COVID-19.

За даними на 31 жовтня, у лікарнях Одеси перебувають 968 пацієнтів із коронавірусом, з них 773 – у тяжкому стані. На цей час в Одесі зареєстровано 69 556 випадків одужання від COVID-19, продовжують хворіти 17 336 одеситів.

Українські Національні Новини

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