Коронавірус на Одещині: за добу майже 1,3 тис. хворих, смертей немає

За добовий період вилікувалися від хвороби 597 осіб, продовжують хворіти 40 285, що у співвідношенні на 100 тис. населення відповідає 1697,1. Всього з початку досліджень у регіоні від ускладнень коронавірусу померла 4081 людина, вилікувалися – 149 755 пацієнтів.

В обласному центрі за добу виявлено 586 нових хворих. 315 людей одужали. Загалом від початку епідемії в Одесі зареєстровано 89 108 випадків COVID-19.

За даними на 31 жовтня, у лікарнях Одеси перебувають 968 пацієнтів із коронавірусом, з них 773 – у тяжкому стані. На цей час в Одесі зареєстровано 69 556 випадків одужання від COVID-19, продовжують хворіти 17 336 одеситів.