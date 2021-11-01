Коронавирус в Одесской области: за сутки почти 1,3 тыс. больных, смертей нет

За суточный период излечились от болезни 597 человек, Продолжают болеть 40 285, что в соотношении на 100 тыс. населения соответствует 1697,1. Всего с начала исследований в регионе от осложнений коронавируса умер 4081 человек, излечились - 149 755 пациентов.

В областном центре за сутки выявлено 586 новых заболевших. 315 человек выздоровели. В целом с начала эпидемии в Одессе зарегистрированы 89 108 случаев COVID-19.

По данным на 31 октября, в больницах Одессы находятся 968 пациентов с коронавирусом, из них 773 – в тяжелом состоянии. К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 69 556 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 17 336 одесситов.