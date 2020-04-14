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Коронавірус на Черкащині підтверджено вже у 105 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Станом на 14 квітня, на Черкащині лабораторно підтверджено 105 випадків захворювання на COVID-19. Про це у своєму Facebook повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар, передає УНН.

Коронавірус на Черкащині підтверджено вже у 105 осіб

"На сьогодні лабораторно підтвердили 105 випадків", - написав він.

Боднар додав, що за добу обласний лабораторний центр дослідив 90 зразків.

"На жаль, 3 - позитивні на коронавірус: м. Черкаси – 2 випадки (контактні особи, серед них 1 дитина); Смілянський район - 1 випадок, дитині попередньо діагностували ГРВІ, після ПЛР-тестування виявили COVID-19", - пише чиновник.

Географія поширення коронавірусу така: 

▪️ м. Черкаси – 24 випадки,
▪️ м. Сміла – 3,
▪️ м. Умань – 13,
▪️ Городищенський район – 6,
▪️ Золотоніський район – 1,
▪️ Кам’янський район – 42,
▪️ Канівський район – 1,
▪️ Лисянський район – 2,
▪️ Смілянський район – 3,
▪️ Маньківський район – 4,
▪️ Черкаський район – 2,
▪️ Шполянський район – 4 випадки.

"Три пацієнти Черкаської інфекційної в тяжкому стані. Видужали вже 12 черкащан", - інформує Боднар.

Нагадаємо, бізнес Черкащини зібрав майже 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП — виробника курятини "Наша Ряба", чиї потужності розташовані у Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн. 

Загалом МХП надав 84 млн грн на подолання коронавірусу. Гроші спрямовані, зокрема, Вінницькій області і в загальнонаціональний фонд.

Окрім того, компанія реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу "Соціальний магазин", яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ДП "Перемога Нова". У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності. Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.

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