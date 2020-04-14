Коронавирус в Черкасской области подтвержден уже у 105 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на 14 апреля, в Черкасской области лабораторно подтверждено 105 случаев заболевания на COVID-19. Об этом в своем Facebook сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.
"На сегодня лабораторно подтвердили 105 случаев", - написал он.
Боднар добавил, что за сутки областной лабораторный центр исследовал 90 образцов.
"К сожалению, 3 - положительных на коронавирус: г. Черкаси - 2 случая (контактные лица, среди них 1 ребенок) Смелянский район - 1 случай, ребенку предварительно диагностировали ОРВИ, после ПЦР-тестирования обнаружили COVID-19", - пишет чиновник.
География распространения коронавируса такова:
▪️ г. Черкассы - 24 случая,
▪️ г. Смела - 3,
▪️ г. Умань - 13,
▪️ Городищенский район - 6,
▪️ Золотоношский район - 1,
▪️ Каменский район - 42,
▪️ Каневский район - 1,
▪️ Лисянский район - 2,
▪️ Смелянский район - 3,
▪️ Маньковский район - 4,
▪️ Черкасский район - 2,
▪️ Шполянский район - 4 случая.
"Три пациента Черкасской инфекционной в тяжелом состоянии. Выздоровевших уже 12 жителей Черкасс", - информирует Боднар.
Напомним, бизнес Черкасской области собрал почти 20 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производителя курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.
В общем МХП предоставил 84 млн грн на преодоление коронавируса. Деньги направлены, в частности, Винницкой области и в общенациональный фонд.
Кроме того, компания реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ПАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 деревень в Черкасском районе.