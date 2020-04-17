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Коронавірус на Черкащині підтверджено у 137 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на 17 квітня, на Черкащині зареєстровано 137 інфікованих короновірусом осіб. Про це повідомляє Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.

Коронавірус на Черкащині підтверджено у 137 осіб

"За результатами щоденного моніторингу за COVID-19 повідомляємо, що в області зареєстровано 137 випадків коронавірусної інфекції, двоє хворих померло та 31 одужали.

Захворювання зареєстровані на 13 адмінтериторіях в м. Черкаси, Cміла, Умань, Золотонішському, Городищенському, Кам’янському, Лисянському, Канівському, Смілянському, Маньківському, Черкаський, Уманському, та Шполянському районах", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за добу було досліджено 328 зразків матеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію.

"Обстежувались хворі з підозрою на COVID-19, з діагнозом - пневмонія, а також контактні особи, які спілкувалися з хворими з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бізнес Черкащини зібрав майже 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП — виробника курятини "Наша Ряба", чиї потужності розташовані у Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн. Загалом МХП надав 84 млн грн на подолання коронавірусу. Гроші спрямовані також Вінницькій області і в загальнонаціональний фонд.

Окрім того, компанія реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу "Соціальний магазин", яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ДП "Перемога Нова". У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності. Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.

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