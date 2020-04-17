Коронавирус в Черкасской области подтвержден у 137 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на 17 апреля, в Черкасской области зарегистрировано 137 инфицированных короновирусом человек. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
"По результатам ежедневного мониторинга COVID-19 сообщаем, что в области зарегистрировано 137 случаев коронавирусной инфекции, двое больных умерли и 31 выздоровели.
Заболевания зарегистрированы на 13 админтерритория в г. Черкассы, Cмила, Умань, Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, и Шполянском районах ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за сутки было исследовано 328 образцов материала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.
"Обследовались больные с подозрением на COVID-19 с диагнозом - пневмония, а также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Напомним, бизнес Черкасской области собрал почти 20 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производителя курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн. В общем МХП предоставил 84 млн грн на преодоление коронавируса. Деньги направлены также Винницкой области и в общенациональный фонд.
Кроме того, компания реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.