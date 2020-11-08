Коронавірус на Буковині: за добу одужало у сім разів менше людей, ніж захворіло

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 395 нових випадків інфікування COVID-19, 56 людей одужало. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.

Так, загалом на Буковині зафіксовано 25 411 випадків хвороби. За останню добу 56 людей одужало, 11 326 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померли 507 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 940 зразків.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 460 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 450 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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