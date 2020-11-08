Коронавирус на Буковине: за сутки выздоровело в семь раз меньше людей, чем заболело

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 395 новых случаев инфицирования COVID-19, 56 человек выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 25 411 случаев болезни. За последние сутки 56 человек выздоровели, 11 326 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 507 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 940 образцов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 460 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 8450 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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