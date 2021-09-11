Королева Єлизавета молиться за жертв терактів 11 вересня у США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ у зверненні до Джо Байдена заявила, що молиться за жертв і за тих, хто вижив після терактів у США 11 вересня 2001 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
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“Мої думки й молитви, і думки моєї сім’ї і всієї нації залишаються з жертвами, з тими, що вижили, з родинами постраждалих, а також із аварійними службами та рятувальниками... Відвідування Всесвітнього торгового центру 2010 року назавжди запам’яталося мені”, — сказала Єлизавата ІІ у зверненні до президента США Джо Байдена.
У своєму посланні королева також віддала належне стійкості спільнот, які об’єдналися для відновлення.
Окрім того, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що через відкритість та терплячість США люди майже всіх національностей та релігій були серед убитих того дня. Він також зазначив, що терористам не вдалося “похитнути нашу віру у свободу та демократію, розлучити наші народи, змусити нас відмовитися від наших цінностей та жити в постійному страху”.
Додамо, що 67 британців загинуло в терактах у США 2001 року. У межах заходів, присвячених річниці трагедії, у центрі Лондона відбудеться поминальна служба. Після заходу сонця запалять 67 свічок у пам’ять про кожну британську жертву.
Нагадаємо
Сьогодні, 11 вересня, минуло 20 років із дня нападів бойовиків терористичного угруповання “Аль-Каїда” на будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і міністерство оборони США у Вашингтоні. Внаслідок атак загинуло майже 3000 осіб.
Президент США Джозеф Байден сьогодні, з нагоди 20-ї річниці терористичних актів, закликав співвітчизників до єдності. Глава Білого дому особливо наголосив на необхідності взаємної поваги та віри одне в одного. Він закликав керуватися не демонстрацією сили, а силою прикладу.
Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен нагадав про “виняткову солідарність” людей у всьому світі. У багатьох країнах небайдужі зібралися біля посольств і консульств США, молилися, співали і плакали, залишаючи написані від руки послання, а також квіти та свічки.