Королева Елизавета молится за жертв терактов 11 сентября в США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Королева Великобритании Елизавета II в обращении к Джо Байдену заявила, что молится за жертв и тех, кто выжил после терактов в США 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
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“Мои мысли и молитвы, и мысли моей семьи и всей нации остаются с жертвами, с выжившими, с семьями пострадавших, а также с аварийными службами и спасателями... Посещение Всемирного торгового центра в 2010 году навсегда запомнилось мне”, — сказала Елизавата ІІ в обращении к президенту США Джо Байдену.
В своем послании королева также отдала должное стойкости сообществ, которые объединились для восстановления.
Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что через открытость и терпение США люди многих национальностей и религий были среди убитых в тот день. Он также отметил, что террористам не удалось “поколебить нашу веру в свободу и демократию, разлучить наши народы, заставить нас отказаться от наших ценностей и жить в постоянном страхе”.
Добавим, что 67 британцев погибли в терактах в США в 2001 году. В рамках мероприятий, посвященных годовщине трагедии, в центре Лондона состоится поминальная служба. После захода солнца зажгут 67 свечей в память о каждой британской жертве.
Напомним
Сегодня, 11 сентября, прошло 20 лет со дня нападения боевиков террористической группировки “Аль-Каида” на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и министерство обороны США в Вашингтоне. Вследствие атак погибло почти 3000 человек.
Президент США Джозеф Байден сегодня, по случаю 20-й годовщины террористических актов, призвал соотечественников к единству. Глава Белого дома особо подчеркнул необходимость взаимного уважения и веры друг в друга. Он призвал руководствоваться не демонстрацией силы, а силой примера.
В то же время госсекретарь Штатов Энтони Блинкен напомнил об “исключительной солидарности” людей во всем мире. Во многих странах неравнодушные собрались у посольств и консульств США, молились, пели и плакали, оставляя написанные от руки послания, а также цветы и свечи.