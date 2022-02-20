Королева Великої Британії Єлизавета заразилася коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Букінгемський палац заявив, що королева Єлизавета, найдовше правлячий монарх у світі, здала позитивний результат на COVID-19 у неділю і має легкі симптоми, але розраховує продовжити виконувати незначні обов'язки цього тижня. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Сьогодні королева мала позитивний результат на COVID, — повідомили у палаці. - Її Величність відчуває легкі симптоми, схожі на застуду, але планує продовжити легкі обов'язки у Віндзорі протягом наступного тижня".
"Вона продовжуватиме отримувати медичну допомогу і наслідуватиме всі відповідні вказівки", — сказали у Палаці.
Деталі
Здоров'я 95-річної королеви, яка була повністю вакцинована від коронавірусу, знаходиться в центрі уваги з того часу, як у жовтні минулого року вона провела ніч у лікарні через неуточнену хворобу, і лікарі порадили їй відпочити.
73-річний Чарльз, спадкоємець престолу, раніше цього місяця відмовився від участі у заході після того, як заразився COVID вдруге. Джерело у палаці сказало, що він зустрічався з королевою за кілька днів до цього.
Додамо
Єлизавета, найстаріший монарх світу, на початку лютого відзначила 70-річчя свого сходження на британський престол.
Вона є першим британським правителем, який провів сім десятиліть на троні в династії, яка веде своє походження майже 1000 років від норманського короля Вільгельма I та його завоювання Англії у 1066 році.