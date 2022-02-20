Королева Великобритании Елизавета заразилась коронавирусом

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"Сегодня королева имела положительный результат на COVID, — сообщили во дворце. - Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но планирует продолжить легкие обязанности в Виндзоре в течение следующей недели".

"Она будет продолжать получать медицинскую помощь и наследует все соответствующие указания", — сказали во Дворце.

Детали

Здоровье 95-летней королевы, которая была полностью вакцинирована от коронавируса, находится в центре внимания с тех пор, как в октябре прошлого года она провела ночь в больнице из-за неопределенной болезни, и врачи посоветовали ей отдохнуть.

73-летний Чарльз, наследник престола, ранее в этом месяце отказался от участия в мероприятии после того, как заразился COVID во второй раз. Источник во дворце сказал, что он встречался с королевой за несколько дней до этого.

Добавим

Елизавета, старейший монарх мира, в начале февраля отметила 70-летие своего восхождения на британский престол.

Она является первым британским правителем, который провел семь десятилетий на троне в династии, которая ведет свое происхождение почти 1000 лет от норманнского короля Вильгельма I и его завоевания Англии в 1066 году.