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Королева Нідерландів склала військову присягу та отримала звання підполковника

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Максіма склала військову присягу офіцерки резерву та отримала звання підполковника. На церемонії були король і принцеса Амалія.

Королева Нідерландів склала військову присягу та отримала звання підполковника

Королева Нідерландів Максіма склала присягу як офіцерка резерву. Після завершення військової підготовки їй присвоїли звання підполковниці Генерального штабу Королівських сухопутних військ. Про це повідомляє RTL, пише УНН.

Деталі

Урочистий захід відбувся у п’ятницю в Королівській військовій академії в місті Бреда. Разом із 55-річною королевою присягу склали ще 23 офіцери резерву. Її прийняв командувач Сухопутних військ Нідерландів генерал Ян Свілленс, який під час церемонії виголосив промову.

На початку 2026 року Максіма подала заявку на вступ до резерву. Після призначення вона розпочала військову підготовку, яка включала теоретичні та практичні заняття. Зокрема, королева опановувала базові військові навички.

11 листопада Максіма завершила останні етапи навчання. Після цього її підвищили до звання підполковниці Генерального штабу Королівських сухопутних військ.

На церемонії також були присутні король Віллем-Олександр та 22-річна принцеса Амалія.

Принцесу Нідерландів підвищили до військового звання сержанта19.10.26, 15:45 • 5903 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоСвіт