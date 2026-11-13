Королева Нидерландов принесла военную присягу и получила звание подполковника

Королева Нидерландов Максима приняла присягу в качестве офицера резерва. После завершения военной подготовки ей присвоили звание подполковника Генерального штаба Королевских сухопутных войск. Об этом сообщает RTL, пишет УНН.

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Торжественное мероприятие состоялось в пятницу в Королевской военной академии в городе Бреда. Вместе с 55-летней королевой присягу приняли еще 23 офицера резерва. Ее привел к присяге командующий Сухопутными войсками Нидерландов генерал Ян Свилленс, который во время церемонии выступил с речью.

В начале 2026 года Максима подала заявку на вступление в резерв. После назначения она начала военную подготовку, которая включала теоретические и практические занятия. В частности, королева осваивала базовые военные навыки.

11 ноября Максима завершила последние этапы обучения. После этого ее повысили до звания подполковника Генерального штаба Королевских сухопутных войск.

На церемонии также присутствовали король Виллем-Александр и 22-летняя принцесса Амалия.

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