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Корнієнко розповів, коли у Києві можуть провести вибори міського голови

Корнієнко розповів, коли у Києві можуть провести вибори міського голови

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Києві вибори міського голови та депутатів Київради можуть відбудутися після завершення децентралізації. Про це розповів заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю Lb.ua, передає УНН.

Корнієнко зазначив, що логічно було б проводити вибори після завершення загальної децентралізації.

"Логічно, щоб так було. Але чи будуть вибори відразу після прийняття закону "Про столицю", ще треба дивитися. Є логіка загальної децентралізації, і вона теж повинна завершитися першими місцевими виборами", - сказав він.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко написав, що позачергові вибори вже на часі - перезавантаження влади має відбутися вже цього року. Кияни заслуговують на те, щоб повернути собі гордість за місто. 

Нагадаємо, у Раді зареєстрували новий законопроект про столицю.

Раніше Ткаченко заявив, що у президентській партії “Слуга народу” підтримують перезавантаження влади у Києві.

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