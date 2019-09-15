Корнієнко розповів, коли у Києві можуть провести вибори міського голови
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Києві вибори міського голови та депутатів Київради можуть відбудутися після завершення децентралізації. Про це розповів заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю Lb.ua, передає УНН.
Корнієнко зазначив, що логічно було б проводити вибори після завершення загальної децентралізації.
"Логічно, щоб так було. Але чи будуть вибори відразу після прийняття закону "Про столицю", ще треба дивитися. Є логіка загальної децентралізації, і вона теж повинна завершитися першими місцевими виборами", - сказав він.
Раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко написав, що позачергові вибори вже на часі - перезавантаження влади має відбутися вже цього року. Кияни заслуговують на те, щоб повернути собі гордість за місто.
Нагадаємо, у Раді зареєстрували новий законопроект про столицю.
Раніше Ткаченко заявив, що у президентській партії “Слуга народу” підтримують перезавантаження влади у Києві.