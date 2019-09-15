Корниенко рассказал, когда в Киеве могут провести выборы мэра

Корниенко отметил, что логично было бы проводить выборы после завершения общей децентрализации.

"Логично, чтобы так было. Но будут ли выборы сразу после принятия закона "О столице", еще надо смотреть. Есть логика общей децентрализации, и она тоже должна завершиться первыми местными выборами", - сказал он.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко написал, что внеочередные выборы уже ко времени - перезагрузка власти должна состояться в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город.

Напомним, в Раде зарегистрировали новый законопроект о столице.

Ранее Ткаченко заявил, что в президентской партии "Слуга народа" поддерживают перезагрузку власти в Киеве.