Корми для турецьких домашніх тварин готуватимуть із сировини МХП

М'ясо-кісткове борошно є основним компонентом для виробництва кормів для домашніх тварин. Сировину у МХП придбала один з лідерів турецького ринку - компанія Çagatay pet food.

Першу партію товару (25 тонн) МХП відправив у червні поточного року. Слідом за цим сторони підписали угоду про щомісячне постачання 100 тонн сировини до кінця 2020 року.

"Наші принципи ведення бізнесу збіглися, після чого була довга і копітка робота з узгодження всіх деталей, з якою вся команда впоралася на відмінно", - коментує керівник управління продажів агродепартаменту МХП Юрій Шлончак.

МХП володіє замкнутим циклом виробництва м'ясо-кісткового борошна. Це дозволяє компанії ставити контрольні точки на всіх етапах виготовлення продукту, що відповідає міжнародним стандартам GMP + B2. У холдингу тримають вектор на укладення довгострокових партнерських відносин з кінцевим споживачем, гарантуючи високу якість і стабільність поставок. Це - основна причина, за якою Çagatay pet food уклав договір з МХП.

"Зараз ми працюємо тільки з МХП. Визначальним фактором став візит представників компанії до нас і проявлений професіоналізм щодо продукції та технології переробки птиці", - коментує менеджер з експорту та імпорту Çagatay pet food Айфер Кайхан.

МХП вдалося задовольнити високі потреби клієнта шляхом тривалих переговорів через соціальні платформи, відвідування виробництва партнера, коментує провідний менеджер відділу продажів продуктів переробки МХП Юлія Олефіренко.

Сама індустрія pet food - одна з найбільш динамічних галузей на ринку. Світові продажі товарів з догляду за домашніми улюбленцями виросли на 14% за останні 5 років. У 2018 році ринок pet food оцінювався в 91 млрд дол. У МХП націлені на подальшу експансію на цьому ринку.