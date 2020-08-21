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Корма для турецких домашних животных будут готовить из сырья МХП

Киев • УНН

 • 22849 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. МХП осуществил первую прямую поставку мясо-костной муки в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Корма для турецких домашних животных будут готовить из сырья МХП

Мясо-костная мука является основным компонентом для производства кормов для домашних животных. Сырье у МХП приобрел один из лидеров турецкого рынка - компания Çagatay pet food.

Первую партию товара (25 тонн) МХП отправил в июне текущего года. Вслед за этим стороны подписали соглашение о ежемесячных поставках 100 тонн сырья до конца 2020 года.

"Наши принципы ведения бизнеса совпали, после чего была долгая и кропотливая работа по согласованию всех деталей, с которой вся команда справилась отлично", — комментирует руководитель управления продаж агродепартамента МХП Юрий Шлончак.

МХП владеет замкнутым циклом производства мясо-костной муки. Это позволяет компании ставить контрольные точки на всех этапах изготовления продукта, отвечающего международным стандартам GMP + B2. В холдинге держат вектор на заключение долгосрочных партнерских отношений с конечным потребителем, гарантируя высокое качество и стабильность поставок. Это - основная причина, по которой Çagatay pet food заключил договор с МХП.

"Сейчас мы работаем только с МХП. Определяющим фактором стал визит представителей компании к нам и проявленный профессионализм в отношении продукции и технологии переработки птицы", — комментирует менеджер по экспорту и импорту Çagatay pet food Айфер Кайхан.

МХП удалось удовлетворить высокие потребности клиента путем длительных переговоров через социальные платформы, посещения производства партнера, комментирует ведущий менеджер отдела продаж продуктов переработки МХП Юлия Олефиренко.

Сама индустрия pet food — одна из самых динамичных отраслей на рынке. Мировые продажи товаров по уходу за домашними любимцами выросли на 14% за последние 5 лет. В 2018 году рынок pet food оценивался в 91 млрд дол. В МХП нацелены на дальнейшую экспансию этого рынка.

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