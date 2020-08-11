Користь вина залежить від способу виготовлення напою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Користь вина залежить від способу його виготовлення. До такого висновку прийшли вчені з Медичної школи в Лондоні, передає УНН з посиланням на Medical Science News.
Так, фахівці стверджують, що вина, які виготовляються за старими рецептами, набагато корисніше.
“Корисно вино, виготовлене способом, який був доступний ще в середньовіччі”, — говорять фахівці.
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У таких винах, за даними фахівців, міститься більше корисних антиоксидантів, які зменшують ризик серцево-судинних захворювань.
Автори дослідження вважають, що отримані ними результати дадуть можливість створити ефективні препарати проти захворювань серця і судин.
Нагадаємо, що американські вчені прийшли до висновку, що червоне вино може продовжити життя.
Крім того, цей напій також допомагає в боротьбі з психічними розладами.
Як писав УНН, згідно з інформацією Держстату, українські вина б’ють сьогодні рекорди продажів за кордон.
А ТОП-5 найвідоміших (впізнаваних споживачем) вин вітчизняного виробництва, сьогодні виглядає так: ТМ “Коблево” (73,7%), ТМ “Шабо” (65,6%), ТМ Koktebel (62,3%), ТМ “Inkerman” (61%) і “Oreanda” (56,6%).