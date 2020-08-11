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Користь вина залежить від способу виготовлення напою

Користь вина залежить від способу виготовлення напою

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Користь вина залежить від способу його виготовлення. До такого висновку прийшли вчені з Медичної школи в Лондоні, передає УНН з посиланням на Medical Science News.

Так, фахівці стверджують, що вина, які виготовляються за старими рецептами, набагато корисніше.

“Корисно вино, виготовлене способом, який був доступний ще в середньовіччі”, — говорять фахівці.

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У таких винах, за даними фахівців, міститься більше корисних антиоксидантів, які зменшують ризик серцево-судинних захворювань.

Автори дослідження вважають, що отримані ними результати дадуть можливість створити ефективні препарати проти захворювань серця і судин.

Нагадаємо, що американські вчені прийшли до висновку, що червоне вино може продовжити життя.

Крім того, цей напій також допомагає в боротьбі з психічними розладами.

Як писав УНН, згідно з інформацією Держстату, українські вина б’ють сьогодні рекорди продажів за кордон.

А ТОП-5 найвідоміших (впізнаваних споживачем) вин вітчизняного виробництва, сьогодні виглядає так: ТМ “Коблево” (73,7%), ТМ “Шабо” (65,6%), ТМ Koktebel (62,3%), ТМ “Inkerman” (61%) і “Oreanda” (56,6%).

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