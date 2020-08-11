Польза вина зависит от способа приготовления напитка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Польза вина зависит от способа его изготовления. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы в Лондоне, передает УНН со ссылкой на Medical Science News.
Так, специалисты утверждают, что вина, которые изготавливаются по старым рецептам, гораздо полезнее.
“Полезно вино, изготовленное способом, который был доступен в средневековье”, — говорят специалисты.
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В таких винах, по данным специалистов, содержится больше полезных антиоксидантов, которые уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Авторы исследования считают, что полученные ими результаты позволят создать эффективные препараты против заболеваний сердца и сосудов.
Напомним, что американские ученые пришли к выводу, что красное вино может продлить жизнь.
Кроме того, этот напиток также помогает в борьбе с психическими расстройствами.
Как писал УНН, согласно информации Госстата, украинские вина бьют сегодня рекорды продаж за границу.
А ТОП-5 самых известных (узнаваемых потребителем) вин отечественного производства, сегодня выглядит так: ТМ “Коблево” (73,7%), ТМ “Шабо” (65,6%), ТМ Koktebel (62,3%), ТМ “Inkerman” (61%) и “Oreanda” (56,6%).