Кордони Індії відкрили для іноземних туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Уряд Індії на фоні зменшення кількості хворих на коронавірус сьогодні відкрив кордони країни для повністю вакцинованих іноземних туристів. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
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Уперше з березня 2020 року іноземним туристам дозволили в’їхати на територію Індії.
Поки що невідомо, чи будуть люди відбувати карантин після прибуття. Однак вони обов’язково мають бути повністю вакцинованими і показати негативний результат тесту на коронавірус протягом 72 годин після перетину індійського кордону.
Додамо
Уряд Індії вирішив відкрити кордони, тому що щоденна кількість інфікованих у країні становить менше ніж 20 тисяч, коли у травні антирекорд був 400 тисяч.
В країні ввели понад 970 мільйонів доз вакцини. Майже 70% дорослого населення мають хоча б одне щеплення проти COVID-19.
Нагадаємо
Учора кордони індонезійського курортного острова Балі відкрили для повністю вакцинованих туристів із 19 країн: Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Нова Зеландія, Кувейт, Бахрейн, Катар, Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Ліхтенштейн, Італія, Франція, Португалія, Іспанія, Швеція, Польща, Угорщина і Норвегія.