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Кордони Індії відкрили для іноземних туристів

Кордони Індії відкрили для іноземних туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Уряд Індії на фоні зменшення кількості хворих на коронавірус сьогодні відкрив кордони країни для повністю вакцинованих іноземних туристів. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.

Деталі

Уперше з березня 2020 року іноземним туристам дозволили в’їхати на територію Індії.

Поки що невідомо, чи будуть люди відбувати карантин після прибуття. Однак вони обов’язково мають бути повністю вакцинованими і показати негативний результат тесту на коронавірус протягом 72 годин після перетину індійського кордону.

Додамо

Уряд Індії вирішив відкрити кордони, тому що щоденна кількість інфікованих у країні становить менше ніж 20 тисяч, коли у травні антирекорд був 400 тисяч.

В країні ввели понад 970 мільйонів доз вакцини. Майже 70% дорослого населення мають хоча б одне щеплення проти COVID-19.

Нагадаємо

Учора кордони індонезійського курортного острова Балі відкрили для повністю вакцинованих туристів із 19 країн: Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Нова Зеландія, Кувейт, Бахрейн, Катар, Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Ліхтенштейн, Італія, Франція, Португалія, Іспанія, Швеція, Польща, Угорщина і Норвегія.

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