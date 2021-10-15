Границы Индии открыли для иностранных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Правительство Индии на фоне уменьшения количества больных коронавирусом сегодня открыло границы страны для полностью вакцинированных иностранных туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Впервые с марта 2020 года иностранным туристам разрешили въехать на территорию Индии.
Пока неизвестно, будут ли люди отбывать карантин по прибытии. Однако они обязательно должны быть полностью вакцинированными и показать отрицательный результат теста на коронавирус в течение 72 часов после пересечения индийской границы.
Добавим
Правительство Индии решило открыть границы, потому что ежедневное количество инфицированных в стране составляет меньше чем 20 тысяч, когда в мае антирекорд был 400 тысяч.
В стране ввели более 970 миллионов доз вакцины. Почти 70% взрослого населения имеют хотя бы одну прививку от COVID-19.
Напомним
Вчера границы индонезийского курортного острова Бали открыли для полностью вакцинированных туристов из 19 стран: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Новая Зеландия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Лихтенштейн, Италия, Франция, Португалия, Испания, Швеция, Польша, Венгрия и Норвегия.