Кораблі Грузії та НАТО провели спільні навчання у Чорному морі

Деталі

“Це допомагає берегової охорони Грузії краще ознайомитися з доктринами НАТО, концепціями, процедурами та кращим досвідом у морських операціях”, — наводить пресслужба слова начальника штабу Постійної протимінної групи НАТО Алесії ді Стефано.

Метою навчань було підвищення сумісності між морськими силами Грузії і НАТО і посилення обороноздатності республіки. Візити кораблів НАТО у грузинські порти носять регулярний характер і служать посиленню безпеки Чорного моря, додали у пресслужбі.

Доповнення

Друга постійна протимінна група НАТО (SNMCMG2) у складі п’яти кораблів знаходиться в Грузії з 28 вересня. До її складу входять кораблі Іспанії, Італії, Болгарії, Румунії і Туреччини. Це вже четвертий візит кораблів НАТО у поточному році.