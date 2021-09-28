У Грузію прибули кораблі НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Друга постійна протимінна група НАТО (SNMCMG2) у складі п’яти кораблів увійшла в територіальні води Грузії. Про це у вівторок повідомили у пресслужбі МВС республіки, пише УНН.
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“У територіальні води Грузії увійшли судна НАТО. Кораблі Постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2) приймає департамент берегової охорони прикордонної поліції МВС. До складу групи входять флагманський корабель Іспанії, суду Італії, Болгарії, Румунії і Туреччини. Підрозділом керує капітан першого рангу Хав’єр Нуньєс де Прадо”, — йдеться в повідомленні.
У Чорному морі відбудуться навчання за участю кораблів берегової охорони Грузії і НАТО. Метою маневрів є підвищення сумісності та посилення обороноздатності країни. Також планується, що абордажна група берегової охорони Грузії пройде другий рівень сертифікації НАТО (NEL-2), додали в МВС.
Візит Постійної протимінної групи демонструє підтримку курсу Грузії на вступ в НАТО, наголошується в повідомленні.
У батумському порту особовий склад протимінної групи НАТО зустрічали глава уряду Аджарії Торніке Ріжвадзе, директор департаменту берегової охорони прикордонної поліції МВС Рамаз Папідзе, посол Польщі у Грузії Маріуш Машкевіч і зв’язковий офіцер НАТО Рушен Абідіноглу. Це вже четвертий візит кораблів НАТО в поточному році.