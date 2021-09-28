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В Грузию прибыли корабли НАТО

В Грузию прибыли корабли НАТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Вторая постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG2) в составе пяти кораблей вошла в территориальные воды Грузии. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе МВД республики, пишет УНН.

Детали

“В территориальные воды Грузии вошли суда НАТО. Корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) принимает департамент береговой охраны погранполиции МВД. В состав группы входят флагманский корабль Испании, суда Италии, Болгарии, Румынии и Турции. Подразделением руководит капитан первого ранга Хавьер Нуньес де Прадо”, — говорится в сообщении.

В Черном море состоятся учения с участием кораблей береговой охраны Грузии и НАТО. Целью маневров является повышение совместимости и усиление обороноспособности страны. Также планируется, что абордажная группа береговой охраны Грузии пройдет второй уровень сертифицирования НАТО (NEL-2), добавили в МВД.

Визит Второй постоянной противоминной группы демонстрирует поддержку курса Грузии на вступление в НАТО, отмечается в сообщении.

В батумском порту личный состав противоминной группы НАТО встречали глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, директор департамента береговой охраны погранполиции МВД Рамаз Папидзе, посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич и связной офицер НАТО Рушен Абидиноглу. Это уже четвертый визит кораблей НАТО в текущем году.

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