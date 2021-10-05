Корабли Грузии и НАТО провели совместные учения в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Корабли береговой охраны погранполиции Грузии и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) провели совместные учения в Черном море. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе МВД Грузии, пишет УНН.
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“Это помогает береговой охране Грузии лучше ознакомиться с доктринами НАТО, концепциями, процедурами и лучшим опытом в морских операциях”, — приводит пресс-служба слова начальника штаба Второй постоянной противоминной группы НАТО Алесио ди Стефано.
Целью учений было повышение совместимости между морскими силами Грузии и НАТО и усиление обороноспособности республики. Визиты кораблей НАТО в грузинские порты носят регулярный характер и служат усилению безопасности Черного моря, добавили в пресс-службе.
Дополнение
Вторая постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG2) в составе пяти кораблей находится в Грузии с 28 сентября. В ее состав входят корабли Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции. Это уже четвертый визит кораблей НАТО в текущем году.